Um homem, de 40 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas com maconha e cocaína na noite dessa quarta-feira (23) em Bias Fortes.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a guarnição recebeu denúncias de que o homem, que é conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico, estava indo para a cidade e ele foi localizado no Centro da cidade.

Durante uma busca pessoal foram localizadas seis buchas de maconha, um papelote de cocaína e R$608,50.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão, juntamente com o material apreendido na ação.