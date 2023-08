Três mulheres, de 23, 28 e 48 anos, foram presas por tráfico de drogas com mais de 200 pinos de cocaína, na noite dessa quarta-feira (23) na MGC 393, Km 18, em Estrela Dalva.



Segundo informações da Polícia Militar (PM), durante uma operação na cidade, os policiais receberam denúncias de que estaria acontecendo o tráfico de drogas em um local na cidade e conseguiram constatar o crime.

Duas suspeitas, de 28 e 48 anos, foram abordadas e informaram que haviam acabado de drogas na residência denunciada. Com elas foram localizados dois pinos de cocaína.

Os policiais foram até a casa da suspeita, de 23 anos, e localizaram sobre a mesa uma grande quantidade de drogas. Ao todo foram apreendidos 212 pinos de cocaína, um celular e R$310.

As suspeitas foram presas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia Judiciária de Leopoldina, juntamente com o material apreendido na ação, para as demais providências.