A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou nessa quarta-feira (23) um líder religioso, de 73 anos, por atos libidinosos cometidos contra mulheres e adolescentes que frequentavam seu templo em Santos Dumont.



Segundo a PCMG, as investigações apontaram que o suspeito teria se aproveitado da condição de líder religioso para cometer os abusos, sendo identificadas até o momento, quatro vítimas, duas adultas e duas menores de idade. Em depoimento, elas relataram que o suspeito se aproveitava para tocar o corpo delas durante sessões.



O investigado foi ouvido e negou os fatos, porém, com base nas provas reunidas pela Polícia Civil, o homem foi indiciado com base no artigo 215 do Código Penal: “Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima”.