Um incêndio no pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG), localizado na Avenida do Contorno, Bairro Cohab, em São João del-Rei deixou 23 veículos queimados no total. Conforme o Corpo de Bombeiros, que atuou no combate às chamas, o fogo começou na região do painel de um dos automóveis e atingiu os demais veículos na sequência. Pessoas que estavam no local tentaram controlar as chamas com o uso de extintores, mas o fogo se espalhou muito rapidamente. As causas ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

De acordo com o Sargento Maurício, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, no momento da chegada dos Bombeiros, dois caminhões pipa de propriedade de um vizinho do pátio estavam sendo usados para tentar controlar a situação. "Nossa equipe iniciou o combate imediatamente. Incêndios dessa natureza são muito difíceis de controlar, pois há uma grande quantidade de materiais a serem queimados e o calor gerado é muito grande. Por isso, além do combate propriamente dito, nós também coordenamos a retirada de veículos próximos para que o fogo não se espalhasse ainda mais". Após cerca de duas horas de trabalhos, o incêndio foi controlado e os militares ainda realizaram o rescaldo, para evitar que o fogo voltasse.

Sobre as causas, o Sargento afirma que "Funcionários do local nos informaram que perceberam as chamas no painel de um dos carros, mas não souberam informar o que teria ocorrido. Como se trata de um pátio de armazenamento de veículos apreendidos, o local ficou isolado e a Perícia da Polícia Civil foi acionada e ficou encarregada da avaliação das causas".