Um homem de 32 anos foi preso por porte ilegal de um revólver calibre.38, com cinco munições intactas no KM626 da BR-040, na altura do Bairro Novo Carijós, em Conselheiro Lafaiete. O suspeito chegou a jogar a arma em um matagal e, durante as buscas, a Polícia Militar encontrou o revólver. Tanto a arma quanto as munições foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia, assim como o autor.