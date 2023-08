O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio de grandes proporções que atingiu a Serra de São José, em São João del Rei, sexta-feira (25).

Segundo os bombeiros, após análise da situação e com a utilização de abafadores, bomba costal e sopradores foi dado o início ao combate. Após algumas horas de trabalho, o incêndio foi controlado. Durante o retorno da guarnição foi feito novamente um contato via 193 informando que o fogo havia voltado e estaria ameaçando uma pousada. Imediatamente os militares retornaram e deparam com um novo grande incêndio perto da residência.

Com o auxílio da Defesa Civil, foi iniciado um novo combate onde segundo os bombeiros, foi extinto por completo o risco. Foram queimados, aproximadamente, 3 hectares na área da APA e 6 hectares em seu entorno.