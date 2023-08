Um homem de 25 anos foi abordado e preso em um veículo, no qual foi flagrado saindo de um lugar que seria utilizado para a venda de drogas, no Bairro Senhor dos Passos, em Entre Rios de Minas.

Dentro do automóvel foram encontrados quatro tubos de cocaína, que o suspeito afirmou ter encontrado dentro da casa.

No imóvel foram encontradas mais três pedras de crack, uma bucha de maconha, uma porção de cocaína, quatro microtubos vazios e R$95. O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia.