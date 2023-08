A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou nessa segunda-feira (28), a Operação Niffler, com objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão em um estabelecimento comercial no centro de Muriaé. O estabelecimento vendia joias proveniente de crime e um homem de 23 anos foi preso.

Segundo informações da PC, durante o cumprimento do mandado de busca, foram recolhidas joias que haviam sido furtadas no dia 09 de agosto, além de outras que não possuíam lastro formal e que serão objeto de investigação. “A investigação tem por objetivo atuar na receptação destas joias, porque o que move o furto é a certeza de que o agente ira revender o objeto furtado e se locupletar indevidamente as custas do patrimônio alheio”, afirmou o delegado de polícia Glaydson de Souza Ferreira.

Ainda, de acordo com o Glaydson, “o investigado foi preso em flagrante delito pelo crime de receptação qualificada, que é quando alguém, na atividade comercial, mantém em seu depósito coisa que deve saber ser produto de crime. Ele será colocado a disposição da justiça após a lavratura do

procedimento devido”, finalizou o delegado.

OPERAÇÃO NIFFLER

O nome da operação faz alusão ao animal que atua no filme “Harry Potter”, que é atraído por coisas brilhantes e “esconde” tudo o que rouba em uma bolsa mágica.