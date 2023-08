Um jovem, de 18 anos, foi preso por tráfico de drogas com tabletes de maconha na tarde dessa quarta-feira (30) em Alfredo Vasconcelos. Ele também é suspeito de participar de um roubo em Ressaca, Zona Rural de Carandaí.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante as diligências em decorrência do roubo em Carandaí, os militares passaram a rastrear prováveis locais onde os suspeitos poderiam ser encontrados. Em Alfredo Vasconcelos, os policiais foram na residência do jovem e, durante a ação, viram o suspeito tentar se livrar de uma sacola arremessando-a na residência ao lado da sua.

Na vistoria no imóvel foi localizada uma sacola com 16 tabletes de maconha. Na casa do jovem foi encontrada uma balança de precisão.

O suspeito assumiu que a droga era dele e acabou sendo preso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.