Um pintor de 33 anos trabalhava na sacada de uma residência no Bairro Matosinhos, em São João Del-Rei na manhã desta quinta-feira (31), quando o cabo do rolo que utilizava no trabalho encostou na rede elétrica. Ele sofreu um choque e caiu de uma altura de cerca de seis metros, conforme o registro. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros.

Quando eles chegaram ao local, a vitima estava caída no chão, consciente, embora confusa, Também apresentava um ferimento na testa com sangramento abundante. Os militares estancaram o sangramento, imobilizaram o trabalhador e o encaminharam para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.