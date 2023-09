Um homem, de 26 anos, foi assassinado com um tiro à queima roupa na madrugada do último sábado (2) no Bairro Fábricas em São João del-Rei. O suspeito de cometer o crime, um jovem de 21 anos, foi preso.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem desceu de um carro, Fiat Ideia branco, foi na direção da vítima, efetuou um disparo à queima roupa e fugiu. O homem morreu na hora.



A equipe iniciou o rastreamento e encontrou o suspeito em uma residência. Ele tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi contido pelos militares. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

Ainda, segundo a PM, o rastreamento, para identificar e localizar os demais envolvidos no homicídio, bem como o encontro da arma e do veículo usado no crime, continua. A motivação do crime não foi informada.