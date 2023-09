Um jovem de 19 anos foi detido no sábado (2) após uma denúncia de porte ilegal de arma de fogo. O rapaz estava no Bairro Ponde Chave em Carandaí no momento da abordagem. Com ele foi apreendida uma garrucha calibre 22mm e um cartucho de mesmo calibre. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia com o objeto apreendido.