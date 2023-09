Um homem de 32 anos foi preso em Conselheiro Lafaiete nesse sábado (3) pelo furto de uma lata de leite em pó em um estabelecimento comercial do Bairro São Sebastião. Após o acionamento, a Polícia Conseguiu encontrar o autor do delito, que tinha com ele um facão a lata de leite furtada. O homem foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.