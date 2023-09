Um homem, de 60 anos, foi espancado até a morte com um pedaço de madeira na noite dessa segunda-feira (4) no Bairro Barro Preto, em São João del-Rei. Ao lado do corpo também foi encontrado cacos de vidro, provenientes de uma garrafa de cerveja quebrada.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem foi encontrado todo ensanguentado e com o pedaço de madeira por cima de seu corpo. A equipe recebeu informações de que a vítima e sua companheira haviam feito uso de drogas durante o fim de semana. Em um determinado momento, pessoas não identificadas bateram na porta e chamaram pela vítima, que, ao atender, começou a ser agredida.



Dois homens foram vistos próximo ao local do crime. Um deles é baixo e moreno e outro alto, negro, com uma tatuagem de diamante nas sobrancelhas, vestindo uma blusa camuflada.

Até o momento ninguém foi identificado ou preso e a motivação do crime não foi informada. A PM segue no rastreamento