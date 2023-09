Dois jovens de 18 e 23 anos, respectivamente, assaltaram um homem de 29 anos na Avenida Jesus Candian, em Ubá, na tarde da segunda-feira (4). A vítima foi surpreendida pelo autor que saiu de um matagal nas margens da rodovia. O suspeito estava armado com um revólver e disparou e atingiu o homem na perna. Na sequência, o alvo se deslocou para o hospital por meios próprios, enquanto o infrator fugiu.

A Polícia Militar realizou rastreamento com o apoio do Sistema de Monitoramento da Polícia Militar - Olho Vivo, que localizou os suspeitos empurrando uma moto. Em consulta com as informações da placa do veículo, os policiais verificaram que a motocicleta era roubada. Ambos os autores foram abordados e, com eles, foi apreendido um revólver calibre 32mm com três munições picotadas. Um menor infrator envolvido na ação também foi apreendido.