Dois homens de 29 e 25 anos assaltaram dois frentistas em um posto de combustíveis em Guidoval nessa segunda-feira (4). A dupla chegou em uma moto sem placa de identificação. Um dos infratores estava armado e anunciou o assalto. Eles roubaram uma quantia do caixa do estabelecimento e fugiram por uma estrada vicinal que dá acesso à Visconde do Rio Branco.

A Polícia Militar foi acionada pelos trabalhadores e realizou um cerco para abordar os infratores. Ao perceberem que estavam bloqueados pela PM, os dois começaram a atirar na equipe. Os policiais reagiram e acertaram um disparo na perna de um dos envolvidos.



Os dois assaltantes foram presos e a motocicleta usada no crime apreendida juntamente com o revólver calibre 32mm com numeração raspada, três cartuchos intactos e um deflagrado, uma mochila preta e um aparelho celular. Parte da quantia roubada foi recuperada. Os presos foram encaminhados ao Hospital da cidade para serem medicados. Ainda de acordo com o registro, o autor de 29 anos tem antecedentes criminais por tráfico de drogas.