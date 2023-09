Uma mulher, que não teve a idade informada, ficou ferida ao cair de moto quando estava indo para o trabalho na manhã dessa terça-feira (5) no Trevo do Parque de Exposições, no Bairro Santa Matilde em Conselheiro Lafaiete.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher caiu sozinha e tinha escoriações pelo corpo, além de suspeita de traumatismo crânio encefálico. Ela foi encaminhada para a Maternidade São José e não há informações sobre seu estado de saúde.