Um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio no KM7 da MG-133, entre Tabuleiro e Rio Pomba deixou três vítimas fatais, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Ubá que realiza o atendimento no local, os três óbitos são dos ocupantes do carro: de um idoso de 71 anos, uma idosa de 68 e uma adolescente de 15 anos, que são avós e a neta.

Outras três pessoas, ocupantes da caminhonete ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital São Vicente de Paulo, em Ubá. A pista está interditada entre Coronel Pacheco e Tabuleiro para os trabalhos das forças de segurança e ainda não há previsão de normalização do tráfego no local.