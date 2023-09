Um homem de 33 anos e outro de 17 anos foram presos durante uma ação da Polícia Militar que executou cinco mandados de busca e apreensão em Senhora de Oliveira. Na residência do alvo da operação foram localizadas e apreendidas 92 pedras de crack e mais uma pedra bruta da substância, além de uma porção esfarelada da droga e ainda 30 pinos de cocaína. Também foram apreendidas duas motocicletas, cinco

aparelhos celulares e a quantia de R$ 53.

As polícias dos municípios de Piranga, Itaverava, Catas Altas da Noruega, Rio Espera, Lamim e Senhora de Oliveira bem como a Patrulha Rural do 1? Pel/65ª CIA PM, em Ouro Branco, e equipe da Rocca do 31º

Drogas | Polícia