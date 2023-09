Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram flagrados com drogas na madrugada de domingo (10), no Bairro Nossa Senhora do Rosário, em Carandaí. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), a Polícia Militar abordou e revistou a dupla. Com o mais velho encontrou 17 pinos de cocaína e R$75.

O mais jovem tentou dispensar uma bolsa com 13 pinos de cocaína, um tablete de maconha e R$170, no entanto, o objeto foi recuperado. E a droga foi encaminhada para a Delegacia. A dupla foi presa em flagrante,