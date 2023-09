A Polícia Militar (PM) apreendeu, na noite dessa segunda-feira (11) mais de 10 tabletes de maconha com a inscrição "C.V" na embalagem, em Andrelândia. Um jovem, de 18 anos, e suspeito de ser o dono da droga, conseguiu fugir após a chegada da equipe.

De acordo com a PM, os policiais receberam informações de que o condutor de um carro, Gol vermelho, teria realizado disparos de arma de fogo. Eles iniciaram o rastreamento e encontraram o veículo estacionado na casa do jovem, no Residencial Bem Viver.



O suspeito, que já é conhecido no meio policial, não estava no imóvel e, segundo testemunhas, ao perceber a presença dos militares. fugiu pelos fundos do local.



Durante uma busca no automóvel, foram encontrados 19 tabletes de maconha e um celular. O material foi encaminhado para a Delegacia de plantão e o veículo para o pátio credenciado do Detran. Até o momento, o jovem não foi localizado.