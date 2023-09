Um jovem de 22 anos foi preso no Povoado de Dias, Zona Rural de Ressaquinha, depois de furtar R$2.700 de um idoso de 73 anos, que tinha contratado serviços dele. O autor foi chamado para fazer reparos na residência na segunda-feira (11). Na terça-feira (12) ele voltou ao endereço, saiu para almoçar e disse que retornaria nesta quarta-feira (13) para finalizar o trabalho.

A vítima percebeu que os R$2.700 que tinha em casa não estavam mais lá e acionou a Polícia Militar. A equipe fez buscas pelo suspeito. O infrator assumiu a autoria do delito, alegou que pagou contas com o dinheiro e escondeu o restante na residência do sogro dele.

Os militares foram ao local e recuperaram R$ 1.002,00. O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia com o produto recuperado.