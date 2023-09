Uma professora de equitação, de 37 anos, foi indiciada pela Polícia Civil por estupro de vulnerável contra uma aluna de 13 anos. De acordo com a Civil, o abuso teria ocorrido na casa da investigada e no haras onde as aulas eram realizadas em Rio Novo, na Zona da Mata. A mulher foi presa preventivamente no último dia 4 de setembro e a informação foi divulgada nesta quarta-feira (13).

O mandado de busca e apreensão na residência da professora foi cumprido em agosto pela Polícia Civil e um celular foi apreendido. No aparelho a perícia constatou diversas mensagens de cunho sexual da mulher para a aluna.

As investigações feitas pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Juiz de Fora foram finalizadas e a ação foi coordenada pela delegada Carolina Magalhães, com o apoio da equipe de policiais civis da Delegacia Regional em Barbacena.

O nome da professora não foi divulgado, por isso não foi possível procurar a defesa dela.