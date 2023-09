Um jovem, de 20 anos, foi preso, e um adolescente, de 17 anos, apreendido, pelo crime de tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira (13) no Bairro Cohab, em São João del-Rei. A Polícia Militar (PM) encontrou em um lote vago, onde eles estavam, mais de 10 buchas de maconha.

Segundo a PM, a guarnição recebeu denúncias anônimas sobre o tráfico no bairro. Ao chegarem no local, eles se depararam com os suspeitos que, assim que visualizaram a equipe, mudaram de direção, despertando suspeitas. Durante uma busca pessoal foi encontrado, com eles, dois celulares e R$30.



A equipe, ao verificar o lote vago, localizou 11 buchas de maconha. Dando continuidade às diligências, os militares foram até a casa do adolescente, no Bairro Jardim das Rosas em Santa Cruz de Minas, e encontraram, em um lote ao lado da residência, quatro buchas e um tablete de maconha.

Os policiais também se deslocaram até a casa do jovem, no Bairro Cascalho, e encontraram uma barra de maconha, uma pedra bruta de crack e uma balança de precisão.



Os suspeitos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais ilícitos apreendidos na ação.

FOTO: PMMG - Reprodução