Um casal de jovens, um homem de 18 anos e uma mulher de 19, foi preso por tráfico de droga com crack e maconha na tarde dessa quinta-feira (21) no Bairro Beijinho em Arantina, após diversas denúncias anônimas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe recebeu informações que o casal realizava tráfico de drogas no local e foi averiguar. Em determinado momento, foi possível visualizar a venda do material ilícito acontecendo e os suspeitos foram abordados. Com o jovem foram encontradas 18 pedras de crack.

Dentro do imóvel, os policiais localizaram sete tabletes e um pé de maconha. O casal foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.