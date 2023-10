Um incêndio atingiu um galpão onde fica uma fábrica de móveis no Bairro Triângulo, em Ubá, na manhã desta quinta-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros o incêndio iniciou-se no galpão onde é preparado as molas que permanecem no interior dos estofados. Foi utilizado um total de 12 extintores pertencentes a empresa e o sistema de hidrante foi acionado pelos funcionários (brigadistas). Não houve vítimas.

Ainda de acordo com os bombeiros foram gastos para conter o incêndio aproximadamente 5.000 litros de água. A área queimada foi de cerca de 450 metros quadrados. O incêndio foi controlado sem atingir o restante da empresa. O proprietário não apresentou AVCB, mas informou que o mesmo está em processo de autorização.