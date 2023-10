Um homem que não teve a idade revelada foi preso na madrugada deste sábado (7) após agredir e roubar uma vítima em Além Paraíba.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito agrediu um pedestre com um soco no rosto, no Centro da cidade , e logo após a derrubou no chão e pegou pertences que estavam no bolso da vítima.

Após rastreamento, os militares conseguiram localizar o suspeito, que foi preso e encaminhado para a Delegacia de Leopoldina.