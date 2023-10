Uma mulher, que não teve a idade informada, foi resgatada nesse domingo (8) após se perder fazendo uma trilha próximo ao Parque das Cachoeiras em Congonhas. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) e a mulher não tinha ferimentos.

De acordo com os bombeiros, eles foram acionados durante a manhã pela própria vítima, que relatou ter se perdido após entrar em uma área de vegetação visando chegar ao parque. A mulher enviou sua localização via whastapp para os militares, que serviu como referência para o resgate. Ela foi localizada próximo de uma queda d'água natural do parque.

Ainda de acordo com a guarnição, a possibilidade de manter contato telefônico com a vítima por todo o tempo foi fundamental para o sucesso do resgate. A mulher dispensou encaminhamento para atendimento médico e foi deixada em segurança no campo de futebol do parque.