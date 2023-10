Um jovem, de 20 anos, foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na manhã do último sábado (7) no Bairro Várzea de Baixo em Tiradentes. A Polícia Militar (PM) localizou na ação maconha, celulares, munições e quatro armas.

De acordo com a PM, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que o jovem estaria traficando no local e teria sido visto exibindo uma arma de fogo. Ele foi abordado pela guarnição que, durante uma busca pessoal localizou R$35. Já na casa do jovem foi encontrado um tablete de maconha, uma balança de precisão, R$260, três celulares e seis munições calibre 32 intactas.



Os policiais continuaram as buscas e encontraram, em um deck de madeira, sob a caixa d água, uma pistola Taurus, calibre 380, carregada com 13 munições intactas, um revólver Taurus, calibre. 32, um revólver Rossi Special, calibre 38, e uma Bereta 950B, Short Flobert, calibre 22.



O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido na ação.