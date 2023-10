Um homem foi detido por posse ilegal de arma de fogo na noite desse domingo (8), no Povoado Santo Aleixo, na zona rural de Pedra do Anta.

Durante uma batida, a Polícia Militar encontrou na cintura do homem um revólver cal. 32, com seis cartuchos do mesmo calibre intactos. Outras três munições intactas foram localizadas dentro de uma pochete de couro que estava amarrada no suspeito.

Aos policiais, o homem contou que a arma pertencia ao avô paterno já falecido, que o revólver estaria sob os cuidados do neto.

Ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido à Delegacia.