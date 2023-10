Um homem, de 29 anos, e uma mulher, de 24 anos, foram presos por tráfico de drogas na tarde dessa segunda-feira (9) na MGC 120, KM 744, em Dona Euzébia. Com eles a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) encontrou duas barras prensadas de pasta base de cocaína, avaliada em mais de R$300mil.

De acordo com a PMRv, os suspeitos foram parados no local e a droga, que estava escondida, foi localizada nos pertences da mulher. As duas barras de pasta base de cocaína pesaram, aproximadamente, 2,7kg e está avaliada em cerca de R$320mil.

A mulher informou que estava indo para Leopoldina. Já o homem preferiu ficar em silêncio. Ambos foram encaminhados à Delegacia de plantão de Leopoldina para as demais providências.