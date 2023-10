Um idoso, de 76 anos, foi agredido e teve R$15mil roubados por uma mulher, de 35 anos, na tarde dessa segunda-feira (9) em Santos Dumont. Durante as diligências a Polícia Militar prendeu mais três homens, de 25, 43 e 53 anos, que auxiliaram a mulher no crime.

De acordo com a PM, o idoso relatou que foi abordado pela mulher que o agrediu e jogou no chão exigindo dinheiro. Em seguida, ela foi na casa da vítima e após pular o muro e arrombar a porta do imóvel pegou R$15mil e fugiu. Durante as diligências a suspeita foi localizada na casa de um homem, de 43 anos, no Bairro Glória. No local os policiais encontraram produtos comprados pela mulher com o dinheiro roubado da vítima.

Ainda, segundo a PM, um homem de 53 anos, que auxiliou a suspeita na fuga foi preso após fornecer informações falsas sobre o paradeiro da mulher. Um outro homem de 25 anos foi preso por receptação de R$2.600 e confessou que a mulher havia pedido para ele guardar R$1.300.



A Polícia Militar recuperou R$13.305 e os materiais adquiridos pela mulher com o dinheiro roubado. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão para as demais providências.