Um idoso de 70 anos morreu enquanto trabalhava na igreja do Bairro Dico Leite, em Cataguases, na manhã desta quarta-feira (11). Segundo informações, ele sofreu uma descarga elétrica enquanto içava uma barra com 6 metros de comprimento. Com o choque, de 22.000 watts, ele caiu de aproximadamente 14 metros de altura, atingindo o muro da edificação.



Ainda de acordo com informações recebidas pelo Portal, a vítima estava sozinha no terraço da igreja subindo a peça, porém ainda não se sabe se ele prestava serviço ou era o responsável pela edificação.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e realizou a perícia no local, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também atuou na chamada. O óbito da vítima foi constatado no local.