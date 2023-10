Duas espingardas e munições de calibres 22mm e 32mm foram apreendidas na quinta-feira (12) em Entre Rios de Minas, no Bairro São Vicente, durante o atendimento de uma ocorrência de agressão. Um homem de 54 anos foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. No mesmo dia, outro suspeito, de 38 anos, foi preso na localidade de Buarque Macedo, em Conselheiro Lafaiete, em função de uma ocorrência de ameaça. Como sujeito foram localizadas uma espingarda cartucheira de calibre 28mm, dois cartuchos do mesmo calibre e uma faca. Ele também foi encaminhado à Delegacia.