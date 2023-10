Um militar registrou uma tentativa de estelionato nesse domingo (15), em Piranga. Além dele, outras pessoas foram abordadas pelos criminosos. Um suspeito tentou se passar pelo militar nas redes sociais, em uma foto na qual ele estava fardado. Na publicação, ele oferecia armas de fogo pelo valor de R$2.200 e uma caixa com 50 unidades de munição. Indicando uma conta no whatsapp para finalizar as negociações. A Polícia ainda busca informações sobre a autoria do ilícito.