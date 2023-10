Dois homens que não tiveram suas idades divulgadas foram detidos por tráfico de drogas com 247 microtubos contendo cocaína em Além Paraíba, na manhã desta segunda-feira (16). Os policiais militares realizavam patrulhamento, quando perceberam a presença de dois indivíduos que se encontravam próximo a um lote vago no Bairro Terra do Santo. A equipe revistou os dois indivíduos, no entanto, não encontrou nada de ilícito com eles.

Os policiais continuaram a realizar buscas no espaço e descobriram uma bolsa feminina preta, contendo uma grande quantidade de pinos de substâncias suspeitas, foi descoberta enterrada próximo a uma casa abandonada. Dentro da bolsa, os PMs localizaram as drogas e um aparelho celular.



Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia.