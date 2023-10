Três jovens, dois com 20 anos e outro com 21 anos, realizaram dois roubos na cidade. Uma das vítimas foi abordada na Rua Carijós por dois dos rapazes. Um deles vestia uma touca ninja e portava uma faca. A dupla anunciou a ação e levaram a mochila do alvo, que tinha carteira com documentos, R$2, cartões e um celular. Os autores do assalto foram encontrados pela Polícia Militar, durante rastreamento. Quase todo o material subtraído foi recuperado.

Os PMs também apreenderam uma réplica de arma de fogo, a faca e a touca ninja usada pelos infratores. A dupla foi detida e encaminhada à Delegacia. Conforme avançaram no trabalho, os policiais confirmaram que os jovens estavam envolvidos em outros dois casos de roubo. Um deles registrado na segunda-feira (16), quando a vítima foi uma adolescente de 13 anos. A jovem chegava à escola, quando o suspeito se aproximou e a surpreendeu, roubando o celular. De posse de uma arma de fogo, ele também levou o aparelho celular de uma professora de 47 anos, que saía do carro, também no entorno do colégio. Em diligências, a Polícia Militar recuperou os dois aparelhos celulares roubados.



No Bairro São Judas Tadeu, a dupla subtraiu uma bicicleta que a Polícia Militar também conseguiu recuperar. A vítima, proprietário de um estabelecimento comercial, chegou a reconhecer o autor de 20 anos como sendo o indivíduo que portava a arma de fogo, posteriormente identificada como sendo uma réplica. Ele conseguiu roubar R$ 300,00 e o aparelho telefônico. Nesse caso, os itens ainda não foram recuperados.