Um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no Bairro Bom Jesus em Congonhas. O jovem usava um terreno baldio para esconder e fracionar drogas com uma lâmina de barbear, depois retornava a um bar, em frente ao local. O autor, alvo de uma denúncia anônima, tentou fugir, quando percebeu a presença da polícia e tentou se abrigar em um bar. No entanto ele foi abordado e preso.

Com o suspeito, havia uma pochete, com uma bucha de maconha, um telefone celular e R$94. Com o auxílio de um cão farejador, a PM vasculhou o lote usado pelo infrator, onde foram localizadas uma pedra bruta de crack, uma lâmina de barbear com resquícios da substância, três papelotes de cocaína e uma bucha de maconha.

Em revista na casa do autor, foram encontrados um revólver calibre 38mm, carregado com seis munições intactas e R$1.770,00. O infrator e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia.