Um jovem de 24 anos morreu após ser baleado três vezes em Cataguases, nessa terça-feira (17). A Polícia Militar (PM) disse que a vítima tinha diversas passagens policiais, mas não especificou quais.

Os militares estiveram na unidade hospitalar onde o rapaz estava, levado por um motorista. A PM apurou que a vítima usava drogas com o condutor que o levou ao hospital quando um motociclista chegou, chamou o nome do jovem e disparou na direção dele. Ele morreu no hospital.

Os militares identificaram um suspeito, já conhecido no meio policial, que está foragido e pode estar envolvido no crime.