Um homem de 27 anos conhecido pela reincidência em crimes como estelionato, furto e roubo a celular foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Congonhas nessa terça-feira (17). O autor estava em uma agência bancária em que instalou um aparelho ''chupa cabras", usado para prender cartões em caixas eletrônicos em uma das máquinas. Ele tem passagens por receptação, roubo e violação de correspondência.

Depois de instalar o dispositivo, ele teria impedido os usuários de usar as demais máquinas do estabelecimento, orientando o uso do equipamento adulterado. Outra ação do infrator foi alterar os números usados para o suporte técnico do banco. O telefone indicado por ele, direcionava a ligação para uma central com outros envolvidos, que eram os responsáveis por aplicar o golpe.

Ainda segundo o Registro de Evento de Defesa Social, ocorrências em que o autor esteve envolvido mostram que ele buscava atuar em quadrilhas. Além de indicar que ele tentou aplicar golpe semelhante na cidade de Vespasiano.