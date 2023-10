Dois homens de 45 e 28 anos, respectivamente, e duas mulheres, de 32 anos e 27 anos foram presos em Entre Rios de Minas na madrugada desta quarta-feira (18). O grupo trafegava em um veículo, quando foram abordados por uma equipe da Polícia Militar. Eles estariam retornando de São Paulo. No carro, foram encontradas duas barras de crack e, na sequência, no endereço do homem de 28 anos, barras de maconha e materiais para embalagem, além de balança de precisão foram apreendidos.

O quarteto foi preso por tráfico de drogas e conduzido à Delegacia. O veículo também foi apreendido pela Polícia e removido para pátio credenciado.