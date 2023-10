Um homem de 23 anos foi preso em Bicas em uma ação da Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar nesta quarta-feira (18). Segundo a PC, o suspeito se envolveu em uma ocorrência de violência doméstica e tinha um mandado de prisão em aberto. O autor foi preso em flagrante por violação da Lei Maria da Penha e também em cumprimento da prisão preventiva.

O infrator armado teria arrombado a residência de um outro homem de 29 anos e agredido o alvo, em função de um possível roubo de entorpecentes. Após desferir diversos socos e coronhadas no rosto da vítima, o investigado efetuou um disparo de arma de fogo que não atingiu o homem, sendo, em seguida, impedido por outras pessoas de efetuar mais disparos.



De acordo com a delegada que coordenou as investigações, Flávia Granado, na sequência, o suspeito enviou áudios para familiares da vítima, confirmando que sua intenção era realmente matá-la, justificando que o homem teria roubado e que não teria perdão para isso. Ainda conforme as investigações, o suspeito é ligado ao tráfico de drogas no bairro Campo Leopoldina, em Bicas, e seria responsável por parte do comércio de entorpecentes no local.

Para a Polícia, as apurações indicaram que a motivação para o crime seria a desconfiança, por parte do investigado, de que a vítima teria subtraído grande quantidade de droga. Após o crime, temendo pela sua vida, a vítima saiu da cidade.



Outros levantamentos feitos pela equipe apontam que o suspeito se preparava para mudar para e de Juiz de Fora. O homem foi encaminhado ao Sistema Prisional.