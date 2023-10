Uma família de gambás foi resgatada no quintal de um morador do Bairro São Marcos, em Conselheiro Lafaiete nessa terça-feira (17). No local, havia a mãe e oito filhotes. Uma equipe do corpo de bombeiros precisou usar equipamentos e uma caixa apropriada para o transporte dos animais.

Os bombeiros realizaram a captura dos gambás e os devolveram para o habitar natural na sequência.