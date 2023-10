Um idoso de 91 anos lavava o carro em frente a garagem, no Bairro Bela Vista, em Leopoldina, quando foi assaltado nessa terça-feira (17). Um suspeito de 24 anos se aproximou do morador e perguntou por uma terceira pessoa. A vítima respondeu que ela tinha se mudado e, quando ela virou as costas, o autor se aproveitou e aplicou uma gravata no idoso. O agressor jogou o senhor no chão e o golpeou com um soco no rosto. O infrator roubou uma bolsa que estava dentro do veículo, com documentos cartão de banco e R$103.

A Polícia Militar foi acionada, realizou um rastreamento, encontrou o autor, realizou a abordagem e o prendeu. Na sequência, o responsável pela ação delituosa foi encaminhado para a Delegacia.