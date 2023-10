Duas irmãs de 14 e 16 anos foram apreendidas na manhã desta quinta-feira (19) em Barbacena pela Polícia Civil, que cumpriu o mandado de busca e apreensão por conta de uma tentativa de homicídio que teria a participação das duas jovens. O caso ocorreu no dia 16 de outubro na Escola Estadual São Miguel, no Bairro Funcionários, em Barbacena e, segundo a Polícia Civil, as irmãs foram encaminhadas para o Centro Socioeducativo São Jerônimo, em Belo Horizonte, após a Vara da Infância e Juventude de Barbacena conseguir as vagas para as duas.

Conforme publicado pelo Portal Acessa.com na última segunda-feira (16), as duas jovens ameaçaram estudantes das escola e durante a ação dois menores foram feridos. Na escola, os militares conversaram com as irmãs e conseguiram desarmá-las. O motivo da briga seria o compartilhamento de um vídeo nas redes sociais. Segundo a PM, os alunos que tiveram lesões superficiais tentaram desarmar as meninas. Mesmo assim, eles foram encaminhados para atendimento hospitalar. Os nomes não foram revelados, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

As meninas foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia. A mãe delas foi acionada e acompanhou o registro da ocorrência. A Polícia Militar, no dia do registro, informou que faria um trabalho na escola com a Patrulha Escolar.

A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) emitiu nota, informando que a Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Barbacena, responsável pela coordenação da escola, acompanha o caso e enviará o Serviço de Inspeção Escolar até o local para apuração dos fatos. A SEE/MG reforçou o repúdio a qualquer conduta que possa ferir princípios irrevogáveis da dignidade humana, como o respeito mútuo, que deve ser cultivado de forma irrestrita nas instituições de ensino. "Visamos, ainda, a construção de uma cidadania saudável a todos no ambiente escolar, além de resguardar o direito de defesa dos envolvidos".