Um homem foi condenado a 24 anos de reclusão por homicídio qualificado, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, em sessão do Tribunal do Júri realizada nessa quarta-feira (18), em Espera Feliz, na Zona da Mata. No julgamento, o promotor de Justiça Vinícius Bigonha Cancela Moraes de Melo, também autor da denúncia, representou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).



Em fevereiro deste ano, o acusado foi até a residência da vítima, em Espera Feliz, e, aproveitando que o homem dormia, desferiu um golpe com um instrumento perfurocortante em seu olho direito, causando-lhe a morte, segundo apurado em inquérito policial.

Na denúncia, o promotor de Justiça argumenta que a maneira de agir do denunciado não possibilitou qualquer chance de defesa da vítima, que foi atingida enquanto dormia, e que não esperaria tal comportamento do denunciado, uma vez que os dois eram amigos. Conta ainda que o motivo fútil do delito consistiu na inconformidade do acusado com o ofendido, que aconselhava a irmã a não reatar um relacionamento com ele.

O homem condenado já se encontrava preso e teve a prisão preventiva mantida.