Na última terça-feira (17), o Governo de Minas Gerais apresentou aos deputados uma proposta de transformar a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) em uma corporação, uma espécie de privatização da companhia, quando a empresa não tem mais um controlador definido. Diante disso, o Portal Acessa.com procurou os deputados estaduais e federais eleitos de Juiz de Fora e região para saber a opinião deles sobre a proposta do Governador Romeu Zema (Novo).

A intenção ainda não foi protocolada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) pois para que a mudança ocorra, o governo mineiro precisaria aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que tiraria a obrigação do Estado de fazer referendo popular sobre desestatizações.

A ideia de uma privatização foi criticada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Em evento em Brasília nessa quinta-feira (19), ele classificou a postura do governador Romeu Zema (Novo) como ‘entreguista’ e defendeu que a transferência da gestão da empresa à iniciativa privada seja condicionada à aprovação popular mediante votação em referendo.

Referendo

Incluído por emenda na Constituição do Estado de Minas Gerais pelo ex-presidente Itamar Franco, em 2001, o parágrafo 17 do artigo 14 do documento prevê que “a desestatização de empresa de propriedade do Estado prestadora de serviço público de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou de serviço de saneamento básico, autorizada nos termos deste artigo, será submetida a referendo popular”.

Por isso, para que a intenção de tornar a Cemig uma corporação, Zema teria que aprovar primeiro, por meio de votos dos deputados na ALMG, uma PEC que mudasse o que está previsto na Constituição e a decisão não precisasse passar pela opinião pública.

Proposta de Zema

Em nota divulgada na quarta-feira (18), o governo estadual explicou que a mudança, caso aprovada, não irá alterar o preço da conta de luz ao consumidor final, pois a definição da tarifa de energia é definida pela agência de regulação, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), após analisar uma série de dados.

No modelo proposto, o Estado de Minas Gerais passaria a ser o acionista-referência, inclusive com poder de veto (Golden Share).

“Por meio do modelo de corporação, o Estado manterá 17,04% das ações. Ou seja, continuará sendo o acionista principal, mas deixará de ser o controlador - como dito, figura inexistente no modelo. Por outro lado, serão estabelecidas travas societárias para garantir que nenhum acionista tenha mais direitos de voto que o Governo do Estado. Com isso, a operação valoriza não apenas as ações, mas também a participação do Estado e de todos os demais acionistas”, explicou a nota do governo.

De acordo com a publicação, atualmente a Cemig tem “duas classes de ações atualmente: as ordinárias, que têm direito a voto, e as preferenciais, sem direito a voto, mas com preferência no recebimento de dividendos. Atualmente, 1/3 do total de ações da Cemig são ordinárias e 2/3 das ações são preferenciais. O Estado possui 50,97% das ações ordinárias e nenhuma ação preferencial. Assim, detém hoje 17,04% do total de ações da Cemig [mesmo percentual do cenário pós-corporação] e mantém o controle da empresa, já que tem maioria das ações ordinárias”.

Com o modelo proposto, a Cemig teria mais sócios que, com o Governo de Minas, “estão obrigados a realizar investimentos no Estado sempre superiores à desvalorização dos seus ativos, e em patamares superiores aos praticados atualmente, para melhorar o atendimento a indústrias, clientes rurais e residenciais”.

Posicionamentos dos deputados da região

Nesta sexta-feira (20), o Portal Acessa.com procurou os seguintes deputados da região para saber a opinião deles sobre a intenção do Governador Romeu Zema:

Deputado estadual Betão (PT)

"Existem duas proposições legislativas, de autoria do governo Zema, que criam condições para o desmonte e a privatização das estatais mineiras, incluindo a Cemig.

O Projeto de Lei (1202/2019) que trata da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal ( RRF), o qual prevê congelamento de salários dos servidores, dos investimentos em saúde, educação, segurança pública, além de aumentar o valor pago pelo estado à União.

A segunda proposição refere-se a um projeto de emenda à Constituição (PEC 24/2023 ), o qual dispõe sobre a exclusão da condicionante de consulta popular por meio de referendo para privatização das empresas estaduais de Minas Gerais.

Esse mecanismo de democracia direta e de controle popular está previsto no artigo número 14 da constituição estadual e é por meio dele que ocorre a realização do chamado referendo popular. Com esse mecanismo, o povo é consultado se quer ou não privatizar as estatais.

Ao tentar excluir esse dispositivo da Constituição de Minas Gerais, Zema pretende facilitar sua política privatista. Além disso, a PEC propõe a alteração do quórum para aprovação do processo de privatização (que hoje é de 48 dos 77 deputados, indo para 39).

Ou seja, o projeto é desmontar todos os mecanismos de proteção de estatais como a Cemig, a qual diga-se de passagem tem lucro bilionário, além de carregar uma grande atuação social em Minas Gerais".

Deputada estadual Delegada Sheila (PL)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Deputado estadual Noraldino Júnior (PSC)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Deputada federal Ana Pimentel (PT)

"Zema sabe que privatizar a CEMIG é um ataque ao patrimônio público dos mineiros e que não conta com apoio da população. Por isso tem medo do povo e apresentou uma PEC para acabar com o plebiscito popular e diminuir a quantidade de votos na ALMG, ambos necessários para aprovar a privatização.

Esse ataque significa uma tentativa de desmantelar um recurso estratégico que garante o acesso à energia como um direito da população.

É um ataque ideológico, ultrapassado e que só visa beneficiar ele mesmo e seus amigos bilionários. Em vários outros países capitalistas as privatizações foram revertidas e serviços de energia e saneamento reestatizados.

A verdade é que o governador quer abocanhar uma grande empres pública, que tem participação em diversas empresas do ramo, ações negociadas nas bolsas de valores em vários países e ampla atuação nas áreas de energia elétrica e gás natural. Além disso, os números falam por si: a empresa registrou uma receita significativa em 2022, com um lucro líquido de mais de 4 bilhões de reais

Privatizar a CEMIG não serve aos interesses da população de Minas Gerais, mas apenas aos interesses de alguns privilegiados."

Deputada federal Delegada Ione (Avante)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Deputado federal Lafayette Andrada (Republicanos)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX