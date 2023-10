Um motorista foi detido pela Polícia por sintomas de embriaguez e o outro por desacato e importunar os trabalhos das equipes após um acidente na BR-494, entre Ritápolis e São João del Rei, na noite dessa quinta-feira (20). Três adultos e cinco crianças estavam em um dos carros.

A reportagem tenta contato com a Polícia para mais detalhes da ocorrência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos carros tinha oito ocupantes, três adultos e cinco crianças, com idades não reveladas, e estava capotado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) imobilizou as crianças e as conduziu para atendimento médico com escoriações e fraturas, com acompanhamento da mãe. Os adultos não se machucaram. Os nomes não foram revelados, por isso não foi possível saber o estado de saúde delas.

Os bombeiros retiraram os cabos de bateria para que o carro pudesse ser rebocado sem o risco de incêndio.