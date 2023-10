Um foragido da Justiça de 36 anos foi preso pela Polícia Militar, durante um patrulhamento preventivo realizado em um posto de combustíveis na BR-040 na altura da cidade de Congonhas, na madrugada dessa quinta-feira (19). O suspeito estava parado em um veículo, em um local com pouca iluminação. A PM flagrou quando os ocupantes do automóvel desembarcaram e entraram em uma área de mata do entorno.

O foragido permaneceu dentro do carro. Ele foi abordado e detido assim que os policiais confirmaram que havia contra ele um mandado de prisão expedido em Contagem em aberto. O homem ainda relatou que ele e o grupo com o qual ele estava planejava furtar cargas de caminhões estacionados no posto de combustíveis. A equipe ainda apreendeu materiais que estavam no veículo que seriam empregados na ação delituosa. O carro também foi confiscado. O autor foi encaminhado para a Delegacia e os demais integrantes do grupo não foram localizados ainda.

Na mesma madrugada, dois outros foragidos da Justiça foram presos em Conselheiro Lafaiete, enquanto a equipe da PM realizava patrulhamento pelos bairros Albinópolis, Siderúrgico e Arcádia. Eles também foram encaminhados para a Delegacia.