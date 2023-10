Um jovem de 19 anos foi preso por receptação durante operação de batida policial realizada na tarde de sábado (21), no Centro de São Sebastião da Vargem Alegre. Ele foi abordado e demonstrou nervosismo quando perguntado a respeito do celular que levava com ele. Os policiais verificaram que o aparelho foi furtado em uma data anterior, de um homem de 57 anos.

Ainda de acordo com o registro feito pela PM, o suspeito foi detido, o telefone foi recuperado e a vítima informada. O rapaz foi encaminhado para a Delegacia de Leopoldina.